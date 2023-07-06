***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Sürdürülebilirlik Raporunun pdf hali ekte olup aynı zamanda kurumsal internet sitemiz olan www.galatawindenerji.com yayımlanmaktadır.Raporun direkt linki: https://galatawindenerji.com/media/bvfm1v/galatawind2022_tr.pdfKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166755BIST