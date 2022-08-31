***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
31.08.2022 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarihli kararına istinaden, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satış şeklinde yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla bugün (31.08.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. İlgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059161
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1138
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3371
En Düşük
18,1387
18:051.007,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.007,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1885
|18,2044
|% 0,02
|
|Euro
|18,3174
|18,3270
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,1135
|21,2193
|% 0,04
|
|Frank
|18,5977
|18,7098
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8261
|4,8503
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,27
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,92
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.763
|6.824
|-8,00
|
|Yarım
|3.296
|3.336
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem