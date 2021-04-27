***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2021 11:32
***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GWIND
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağlar Göğüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931252
BIST
12:301.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,59
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:308,2131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2075
12:309,9139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0943
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9092
12:30471,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:30
|LUKSK
|57,75
|5.322.311
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.984
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|DESA
|16,84
|29.803.496
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.772.633
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,32
|707.530.955
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|KOZAL
|108,90
|304.173.488
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,09
|155.110.142
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|TSKB
|1,23
|50.318.542
|% 0,82
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2131
|% -0,70
|
|Euro
|9,9085
|9,9139
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,4005
|11,4577
|% -0,56
|
|Frank
|8,9674
|9,0214
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1922
|2,2031
|% -0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:30
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
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12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında