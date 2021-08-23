***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2021 13:52
***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Semih Can Zünbülova tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959995
BIST
16:371.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:378,4629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:379,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:37490,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,63
|Açılış
|: 490,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BRYAT
|436,70
|207.847.059
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.961.540
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.106
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|154.319.643
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.373.731
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,22
|10.064.316
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.703.994
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|12.948.826
|% -5,87
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.151.297.613
|% 1,92
|
|SISE
|8,93
|699.479.909
|% 2,64
|
|THYAO
|12,51
|638.112.676
|% 2,04
|
|SASA
|28,16
|606.727.328
|% 0,93
|
|BRLSM
|11,01
|575.961.540
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.151.297.613
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|205.783.945
|% 1,57
|
|SISE
|8,93
|699.479.909
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|422.210.271
|% 2,33
|
|PETKM
|6,04
|398.784.330
|% 1,51
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4580
|8,4629
|% -0,26
|
|Euro
|9,9315
|9,9359
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5480
|11,6059
|% 0,22
|
|Frank
|9,2110
|9,2665
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2478
|2,2591
|% -0,34
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,59
|
|Altın Gr.
|490
|491
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.236
|3.318
|25,14
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|12,16
|
|Çeyrek
|785
|802
|6,08
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,32
|67,32
|2,57
|
Seans Raporu
16:37
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16:51MARKA
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 481 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 73 artarak (% 1.27 ) 1, 577
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16:47MEDTR
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16:46OZGYO
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 354, 069 adet işlem
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16:45IDGYO
Yüzde 5.80 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 526, 890 adet işlem