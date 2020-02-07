***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.02.2020 18:38
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören GYHOL.E paylarında piyasa yapıcı aracı kurumun talebine istinaden 10/02/2020 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılacaktır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817739
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0274
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05303,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,99
|Açılış
|: 303,59
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.642.670
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7610
|7,7999
|% 0,57
|
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,31
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|-0,07
|
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