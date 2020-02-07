***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [GYHOL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören GYHOL.E paylarında piyasa yapıcı aracı kurumun talebine istinaden 10/02/2020 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılacaktır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817739BIST