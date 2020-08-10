***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.08.2020 17:42
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GYHOL]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGKYH22118
Nominal Değer (TL)
19.870.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/08/2020
Vadesi (Gün)
182
İtfa Tarihi
08/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867303
BIST
17:321.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 15,74
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:327,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:328,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:32479,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,78
|Açılış
|: 479,93
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.778.633
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.030
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.062.337
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,98
|2.415.761.515
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,96
|1.508.525.768
|% 0,00
|
|GARAN
|6,60
|863.097.777
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,61
|786.671.310
|% 2,37
|
|KARSN
|2,93
|575.013.880
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,96
|1.508.525.768
|% 0,00
|
|KARSN
|2,93
|575.013.880
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,72
|449.075.835
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,38
|194.623.468
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,61
|786.671.310
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5416
|9,5895
|% 0,58
|
|Frank
|7,9596
|8,0075
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9428
|1,9525
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|