***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [GYHOL]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarAna PazarŞirketin Eski UnvanıGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıINVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Eski Bülten AdıGEDIK YATIRIM HOLDINGYeni Bülten AdıINVEO YATIRIM HOLDINGEski KodGYHOLYeni KodINVEOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/10/2020AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin ticaret unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren "INVEO YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875625BIST