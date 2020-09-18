***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
18.09.2020 13:37
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
Ana Pazar
Şirketin Eski Unvanı
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eski Bülten Adı
GEDIK YATIRIM HOLDING
Yeni Bülten Adı
INVEO YATIRIM HOLDING
Eski Kod
GYHOL
Yeni Kod
INVEO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/10/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin ticaret unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren "INVEO YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875625
BIST
16:251.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:257,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:258,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:25474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5716
|7,5759
|% 0,39
|
|Euro
|8,9609
|8,9649
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO
-
16:35
DENGE, DMSAS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
DAGHL, GOLTS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında