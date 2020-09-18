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***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

18.09.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
Ana Pazar
Şirketin Eski Unvanı
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eski Bülten Adı
GEDIK YATIRIM HOLDING
Yeni Bülten Adı
INVEO YATIRIM HOLDING
Eski Kod
GYHOL
Yeni Kod
INVEO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/10/2020
Açıklamalar

Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin ticaret unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren "INVEO YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875625


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 77,55 6.931.957 % 10,00  
TKURU 483,00 3.963.015 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
SELGD 3,63 2.251.190 % 10,00  
COSMO 6,05 1.442.399 % 10,00  
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Dolar 7,5716 7,5759 % 0,39  
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Sterlin 9,7837 9,8328 % 0,24  
Frank 8,2856 8,3355 % 0,15  
Riyal 2,0119 2,0220 % 0,31  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 5,10  
Altın Gr. 475 475 3,16  
Cumhuriyet 3.151 3.198 20,00  
Tam 3.139 3.217 20,58  
Yarım 1.517 1.556 9,95  
Çeyrek 761 778 4,98  
Gümüş.Ons 26,77 26,80 -0,23  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 -0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,36  
Seans Raporu 16:23
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