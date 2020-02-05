***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 12:04
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817140
BIST
12:48123.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.246,34
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.474
En Düşük
122.125
12:485,9871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:486,6029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5981
12:48298,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,66
|Açılış
|: 298,35
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,22
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,16
|32.968.069
|% 11,92
|
|TEKTU
|1,82
|405.277.872
|% 11,66
|
|GYHOL
|25,68
|6.395.529
|% 10,59
|
|KENT
|217,50
|8.996.364
|% 10,46
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|DOKTA
|75,30
|7.431.871
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|THYAO
|14,77
|1.304.668.056
|% 2,64
|
|ISFIN
|4,58
|435.652.722
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,82
|405.277.872
|% 11,66
|
|ODAS
|2,25
|333.558.448
|% 3,21
|
|ASELS
|24,82
|259.393.425
|% 0,98
|
|TEKTU
|1,82
|405.277.872
|% 11,66
|
|IHLAS
|0,91
|140.319.649
|% 1,11
|
|ODAS
|2,25
|333.558.448
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,22
|133.755.156
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,76
|183.492.726
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7942
|7,8333
|% 0,32
|
|Frank
|6,1333
|6,1702
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-4,76
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.983
|2.013
|-4,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-9,49
|
|Yarım
|953
|977
|-4,59
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|1,41
|