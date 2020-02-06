***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 10:31
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817305
BIST
11:07123.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.279,10
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:075,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9891
En Düşük
5,9757
11:076,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:07300,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 300,02
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,34
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|28,00
|7.019.091
|% 13,82
|
|RAYSG
|5,28
|5.148.195
|% 12,34
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|GYHOL
|29,30
|3.647.471
|% 9,74
|
|DOKTA
|64,05
|2.570.070
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,70
|198.460.940
|% -4,08
|
|IHEVA
|3,17
|16.286
|% -3,35
|
|THYAO
|14,80
|381.307.209
|% 1,30
|
|ODAS
|2,27
|241.386.210
|% 2,25
|
|PGSUS
|71,70
|198.460.940
|% -4,08
|
|YKBNK
|3,09
|179.205.831
|% 3,00
|
|SASA
|9,35
|174.821.181
|% -1,16
|
|ODAS
|2,27
|241.386.210
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|127.413.486
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,09
|179.205.831
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|161.150.752
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,44
|42.896.864
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7459
|7,7847
|% -0,00
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5908
|1,5987
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|2,61
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|0,89
|