***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 14:59
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817601
BIST
16:47121.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -566,14
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:475,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9953
En Düşük
5,9771
16:476,5712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:47302,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 302,33
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,44
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.707
|% 19,97
|
|ARENA
|13,17
|49.199.119
|% 19,62
|
|LINK
|34,54
|31.191.140
|% 17,01
|
|BUCIM
|7,87
|45.016.606
|% 16,94
|
|AYCES
|11,59
|6.019.381
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.082.247
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|819.038.668
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,82
|512.014.388
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|417.088.644
|% 0,00
|
|SODA
|6,58
|341.698.488
|% 3,13
|
|GARAN
|12,09
|304.235.506
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,23
|285.330.153
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|512.014.388
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|417.088.644
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|259.882.512
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|302.692.821
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7292
|7,7679
|% 0,16
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5925
|1,6005
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,51
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|-0,41
|
|Yarım
|960
|984
|-0,19
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,40
|54,40
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -688, 34 kaybederek (% -0.47 ) 145, 970
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