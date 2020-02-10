***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:28
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817864
BIST
11:13120.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -78,83
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.993
En Düşük
120.082
11:135,9908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0255
|Açılış
|: 5,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:136,5625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:13303,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 303,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|12,07
|63.107.377
|% 16,73
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.487.684
|% 14,65
|
|AYCES
|13,09
|7.627.871
|% 12,94
|
|ALCTL
|18,52
|33.639.973
|% 12,38
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|GYHOL
|26,84
|1.775.484
|% -8,08
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,50
|359.886.342
|% 0,21
|
|GUSGR
|2,86
|163.095.589
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,92
|137.881.392
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,33
|137.518.861
|% 8,13
|
|ASELS
|24,64
|135.854.320
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|137.518.861
|% 8,13
|
|IHLAS
|0,91
|51.829.452
|% 3,41
|
|GUSGR
|2,86
|163.095.589
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,92
|137.881.392
|% -0,34
|
|ODAS
|2,24
|94.548.413
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7066
|7,7453
|% -0,29
|
|Frank
|6,1087
|6,1455
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5945
|1,6025
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,83
|
|Altın Gr.
|303
|304
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,15
|
Seans Raporu
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