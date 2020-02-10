***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:56
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817872
BIST
12:09120.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,61
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
12:095,9909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
12:096,5683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
12:09303,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,66
|Açılış
|: 303,09
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.484.050
|% 19,92
|
|DESA
|5,92
|17.922.104
|% 15,18
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.548.500
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,60
|38.994.412
|% 12,86
|
|DOKTA
|48,18
|26.730.030
|% -11,52
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|LINK
|30,30
|1.810.174
|% -9,01
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,46
|612.897.364
|% -0,07
|
|IHLGM
|1,30
|177.427.606
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,85
|175.921.326
|% 0,71
|
|SASA
|9,69
|173.101.945
|% 5,10
|
|ASELS
|24,62
|170.595.333
|% 0,65
|
|IHLGM
|1,30
|177.427.606
|% 5,69
|
|IHLAS
|0,90
|58.508.101
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,68
|106.449.579
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,85
|175.921.326
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,91
|163.883.234
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7030
|7,7417
|% -0,33
|
|Frank
|6,1057
|6,1425
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5930
|1,6010
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,17
|54,17
|-0,28
|