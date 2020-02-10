***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:00
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817856
BIST
12:01120.877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -138,42
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
12:015,9951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0212
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
12:016,5705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
12:01303,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,40
|Açılış
|: 303,34
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.462.913
|% 19,92
|
|DESA
|5,97
|15.987.537
|% 16,15
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.536.371
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,74
|97.327.481
|% 13,54
|
|DOKTA
|48,84
|25.489.939
|% -10,30
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|LINK
|30,52
|1.797.446
|% -8,35
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,46
|592.171.420
|% -0,07
|
|IHLGM
|1,29
|176.222.030
|% 4,88
|
|GUSGR
|2,85
|175.523.302
|% 0,71
|
|ASELS
|24,60
|169.465.506
|% 0,57
|
|SASA
|9,68
|165.875.227
|% 4,99
|
|IHLGM
|1,29
|176.222.030
|% 4,88
|
|IHLAS
|0,90
|58.456.795
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,67
|106.195.704
|% -0,60
|
|GUSGR
|2,85
|175.523.302
|% 0,71
|
|ODAS
|2,24
|123.691.240
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7026
|7,7413
|% -0,34
|
|Frank
|6,1072
|6,1440
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5933
|1,6013
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
|
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