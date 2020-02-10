***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:37
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818005
BIST
15:38119.053
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -1.962,31
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.787
15:386,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:386,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5988
En Düşük
6,5480
15:38304,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 304,22
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.094.560
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.970.305
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,56
|598.937.615
|% 12,30
|
|DESA
|5,67
|37.786.313
|% 10,31
|
|RYSAS
|10,99
|15.823.633
|% 10,12
|
|DOKTA
|46,68
|54.488.937
|% -14,27
|
|GYHOL
|25,76
|7.124.295
|% -11,78
|
|LINK
|29,50
|2.683.417
|% -11,41
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,19
|1.304.375.161
|% -1,94
|
|TSPOR
|3,56
|598.937.615
|% 12,30
|
|SASA
|9,37
|349.773.893
|% 1,63
|
|PETKM
|4,03
|343.592.168
|% -1,95
|
|KRDMD
|2,83
|330.938.476
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,27
|248.060.519
|% 3,25
|
|TSPOR
|3,56
|598.937.615
|% 12,30
|
|EKGYO
|1,67
|257.598.239
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,56
|204.916.703
|% 4,00
|
|KRDMD
|2,83
|330.938.476
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% 0,38
|
|Frank
|6,1318
|6,1687
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,61
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,47
|
|Yarım
|968
|994
|1,68
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,36
|54,36
|-0,09
|