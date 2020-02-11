***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2020 10:23
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818355
BIST
12:00118.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -286,41
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
12:006,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0361
En Düşük
6,0055
12:006,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5923
En Düşük
6,5549
12:00304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,48
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,64
|202.964.905
|% 16,28
|
|SAYAS
|3,59
|5.774.135
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,89
|22.829.403
|% 12,97
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,55
|118.305
|% 9,44
|
|LINK
|27,56
|979.542
|% -6,70
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|RYGYO
|10,80
|49.132.607
|% -5,10
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|THYAO
|14,02
|579.989.743
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,00
|272.365.996
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,68
|263.939.694
|% 4,25
|
|ASELS
|24,16
|218.020.909
|% 0,17
|
|SISE
|5,49
|211.693.366
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,00
|272.365.996
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,27
|110.264.259
|% 2,42
|
|ODAS
|2,10
|181.949.950
|% -1,41
|
|GSRAY
|2,31
|184.424.514
|% 5,00
|
|TSPOR
|3,68
|263.939.694
|% 4,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8012
|% 0,26
|
|Frank
|6,1495
|6,1865
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6041
|1,6122
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-4,03
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|-4,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-1,91
|
|Yarım
|969
|994
|-0,93
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|53,95
|53,95
|0,68
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