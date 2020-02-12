***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 14:53
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818587
BIST
14:54121.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.384,94
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:546,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:546,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:54304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.268.911
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.321.565
|% 14,86
|
|ASELS
|27,94
|3.138.778.187
|% 12,84
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,77
|316.199.564
|% -8,50
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,25
|2.108
|% -5,13
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|ASELS
|27,94
|3.138.778.187
|% 12,84
|
|THYAO
|14,82
|2.281.462.379
|% 3,64
|
|HALKB
|7,27
|564.235.776
|% 4,76
|
|GARAN
|11,94
|406.641.656
|% 0,17
|
|ODAS
|2,22
|382.997.233
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,34
|300.514.476
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|382.997.233
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,66
|276.167.196
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|2.281.462.379
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,94
|346.340.891
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8215
|7,8608
|% 0,61
|
|Frank
|6,1734
|6,2105
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6060
|1,6141
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,61
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,65
|
|Yarım
|969
|994
|-0,80
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|1,15
|
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