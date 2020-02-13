***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 10:00
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GYHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818729
BIST
10:56119.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -181,00
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.566
10:566,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0570
En Düşük
6,0401
10:566,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5978
En Düşük
6,5708
10:56306,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,73
|Açılış
|: 306,39
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,66
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|43.936.053
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,34
|21.832.712
|% 14,15
|
|EDIP
|2,41
|14.975.376
|% 10,05
|
|EMNIS
|2,38
|18.528
|% 9,68
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|52,00
|267.114
|% -8,77
|
|RYGYO
|10,02
|20.192.777
|% -5,65
|
|IHGZT
|4,18
|2.819
|% -5,00
|
|SAYAS
|3,70
|2.360.419
|% -4,64
|
|ASELS
|27,98
|376.739.745
|% -0,07
|
|THYAO
|14,81
|287.717.102
|% -0,07
|
|TSPOR
|4,30
|220.689.991
|% 8,86
|
|TUPRS
|112,80
|193.030.614
|% -1,91
|
|TTKOM
|8,46
|186.854.017
|% 2,67
|
|TSPOR
|4,30
|220.689.991
|% 8,86
|
|KRSTL
|2,30
|105.317.756
|% 4,07
|
|ISGYO
|1,90
|65.464.524
|% -0,52
|
|PETKM
|4,10
|133.971.040
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,33
|42.817.262
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8226
|7,8618
|% 0,15
|
|Frank
|6,1684
|6,2055
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6086
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,19
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,26
|