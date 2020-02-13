***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 11:06
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GYHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818754
BIST
11:44119.901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -147,26
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:446,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:446,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:44306,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,80
|Açılış
|: 306,45
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.046.682
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.340.118
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,45
|37.811.250
|% 10,70
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|52,75
|467.222
|% -7,46
|
|SAYAS
|3,65
|3.031.728
|% -5,93
|
|RYGYO
|10,03
|24.899.132
|% -5,56
|
|ASELS
|28,54
|830.967.358
|% 1,93
|
|THYAO
|14,79
|393.308.489
|% -0,20
|
|TSPOR
|4,28
|278.416.284
|% 8,35
|
|TTKOM
|8,37
|277.876.884
|% 1,58
|
|TUPRS
|112,40
|251.566.066
|% -2,26
|
|IHLAS
|0,91
|60.350.552
|% 3,41
|
|TSPOR
|4,28
|278.416.284
|% 8,35
|
|KRSTL
|2,28
|123.647.274
|% 3,17
|
|PETKM
|4,08
|193.239.755
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,33
|60.764.661
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8234
|7,8627
|% 0,16
|
|Frank
|6,1699
|6,2070
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6086
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,95
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|