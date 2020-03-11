***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:35
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827042
BIST
15:2499.772
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.290,80
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:246,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:247,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0106
En Düşük
6,9390
15:24331,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,59
|Açılış
|: 331,18
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.184.519
|% 19,79
|
|ECILC
|3,95
|205.380.691
|% 18,62
|
|DEVA
|9,80
|138.038.888
|% 18,21
|
|SELEC
|7,17
|91.232.036
|% 16,59
|
|CRFSA
|6,81
|72.062.053
|% 14,84
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|263.367.770
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|670.572
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.951.041
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.598.080
|% -14,74
|
|ASELS
|25,36
|803.132.031
|% -2,08
|
|THYAO
|9,62
|581.192.184
|% -3,51
|
|GARAN
|9,44
|361.152.544
|% 0,96
|
|TSPOR
|3,99
|263.367.770
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,26
|219.860.800
|% -12,06
|
|IHLGM
|1,09
|145.285.277
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|118.508.828
|% -12,00
|
|ODAS
|1,56
|183.763.365
|% -9,30
|
|ADESE
|1,28
|130.183.405
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,26
|219.860.800
|% -12,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9610
|8,0009
|% 0,43
|
|Frank
|6,5835
|6,6231
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6403
|1,6485
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|17,97
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|