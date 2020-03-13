***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:16
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828352
BIST
14:1096.284
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.644,53
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
14:106,2713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0460
|Açılış
|: 6,2740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:107,0068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0661
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:10320,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 320,23
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|528.509
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.901.493
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.518.319
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|426.022
|% 9,93
|
|GOODY
|3,59
|13.758.334
|% 9,45
|
|AKGRT
|5,06
|3.855.712
|% -15,38
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|ASELS
|25,48
|654.274.107
|% 4,60
|
|THYAO
|9,13
|594.159.411
|% 7,67
|
|GARAN
|9,27
|318.760.604
|% 6,06
|
|YKBNK
|2,23
|199.442.476
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,07
|189.700.368
|% 3,50
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|99.863.588
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,07
|189.700.368
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,23
|199.442.476
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,19
|85.274.600
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8671
|7,9066
|% -0,55
|
|Frank
|6,5895
|6,6292
|% -1,10
|
|Riyal
|1,6666
|1,6749
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,33
|
|Altın Gr.
|320
|321
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|