***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:49
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829288
BIST
14:0688.738
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -6.867,44
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.720
14:066,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0581
|Açılış
|: 6,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:067,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1039
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:06301,71
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -9,68
|Açılış
|: 301,72
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|64.966.526
|% 8,06
|
|VKING
|3,72
|6.251.524
|% 4,20
|
|KUYAS
|1,10
|9.415.868
|% 3,77
|
|YAPRK
|6,21
|285.087
|% 2,31
|
|QNBFL
|121,50
|763.236
|% -10,00
|
|VAKKO
|3,51
|4.894.541
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.463.606
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|1.991.425
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.027.289
|% -10,00
|
|ASELS
|23,26
|400.209.942
|% -8,64
|
|THYAO
|8,41
|327.797.676
|% -7,99
|
|GARAN
|8,30
|304.287.067
|% -7,88
|
|ECILC
|3,76
|178.060.293
|% -7,39
|
|YKBNK
|2,09
|110.270.683
|% -5,43
|
|ODAS
|1,25
|85.421.517
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|54.456.730
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,09
|110.270.683
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|57.417.701
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|88.829.092
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8267
|7,8659
|% 1,02
|
|Frank
|6,7310
|6,7715
|% 1,58
|
|Riyal
|1,6961
|1,7046
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-55,60
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-5,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,41
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,59
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,68
|-2,07
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|-2,90
|