***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:37
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834103
BIST
10:2889.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 555,08
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.486
10:286,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:287,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:28342,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,59
|Açılış
|: 342,56
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|1.746.929
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|2.076.529
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,24
|1.753.205
|% -9,40
|
|GEDIK
|16,56
|258.543
|% -7,74
|
|PETKM
|3,57
|432.048.173
|% 7,21
|
|GARAN
|7,88
|95.871.060
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,40
|90.418.584
|% 2,12
|
|THYAO
|9,03
|78.617.978
|% 0,44
|
|GSRAY
|2,59
|77.080.863
|% 6,15
|
|PETKM
|3,57
|432.048.173
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|ODAS
|1,41
|43.206.103
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,59
|77.080.863
|% 6,15
|
|KRDMD
|1,99
|49.875.773
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2616
|8,3031
|% -0,05
|
|Frank
|6,8855
|6,9270
|% -0,42
|
|Riyal
|1,7686
|1,7774
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
|