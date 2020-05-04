***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:01
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842149
BIST
10:3999.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.694,42
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:397,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:397,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:39385,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,90
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.843.739
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|12.123.093
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.430.727
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|1.772.359
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|258.306
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|864.199
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,87
|157.652.724
|% 7,09
|
|GSRAY
|2,67
|155.599.384
|% 3,49
|
|GARAN
|8,18
|139.409.520
|% -1,92
|
|TSPOR
|5,59
|126.548.388
|% 5,47
|
|THYAO
|10,51
|104.330.468
|% -1,68
|
|GSRAY
|2,67
|155.599.384
|% 3,49
|
|AFYON
|2,87
|157.652.724
|% 7,09
|
|ODAS
|1,74
|40.317.224
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,59
|126.548.388
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,06
|38.535.329
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7186
|8,7624
|% -0,13
|
|Frank
|7,2638
|7,3076
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8651
|1,8745
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|4,23
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,60
|
|Tam
|2.539
|2.589
|13,90
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-0,51
|