***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 12:02
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843292
BIST
11:5898.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 343,34
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:587,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:587,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:58393,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,94
|Açılış
|: 393,24
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.176
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,50
|6.532.715
|% -5,95
|
|KRONT
|21,66
|4.808.302
|% -5,74
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|THYAO
|10,68
|317.649.511
|% 1,14
|
|GARAN
|8,06
|298.060.567
|% -0,12
|
|PETUN
|21,44
|245.227.913
|% 6,56
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|149.755.180
|% 1,42
|
|PETKM
|3,61
|229.905.788
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|106.282.314
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9181
|8,9629
|% 0,67
|
|Frank
|7,3835
|7,4280
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9202
|1,9299
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,02
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|21,10
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,60
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,60
|
|Çeyrek
|631
|645
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
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|B. Petrol
|29,83
|29,83
|0,11
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