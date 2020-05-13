***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 10:49
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844663
BIST
10:4899.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 286,90
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:486,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9800
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:487,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:483,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,00
|Açılış
|: 3,47
|
|Önceki Kapanış
|: 3,48
|
3,51
En Düşük
3,47
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.020.310
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,40
|3.506.469
|% -6,55
|
|DURDO
|16,50
|327.031
|% -4,90
|
|ARDYZ
|31,62
|6.145.663
|% -4,41
|
|ASELS
|28,26
|449.368.549
|% 3,06
|
|ECILC
|5,87
|302.921.681
|% 8,30
|
|YKBNK
|2,21
|133.941.741
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|113.185.892
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|100.332.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|113.185.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|133.941.741
|% 1,38
|
|ECILC
|5,87
|302.921.681
|% 8,30
|
|ODAS
|1,88
|95.287.702
|% 2,17
|
|TEKTU
|1,44
|46.883.314
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5555
|8,5985
|% 0,03
|
|Frank
|7,1743
|7,2175
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,67
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,50
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-2,60
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,30
|
|Çeyrek
|620
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,22
|29,22
|-0,76
|