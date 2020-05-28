***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:48
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847226
BIST
14:05105.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 95,56
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:056,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8190
En Düşük
6,7656
14:057,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5089
En Düşük
7,4416
14:05377,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,40
|Açılış
|: 377,76
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|8.686.296
|% 9,98
|
|KENT
|520,60
|11.441.128
|% 9,92
|
|HLGYO
|1,67
|74.196.948
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.204.546
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.092.603
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.531.011
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.386.620.467
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|1.586.214.135
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,00
|826.931.083
|% -0,17
|
|ASELS
|30,06
|478.146.844
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,63
|469.689.702
|% 0,54
|
|GARAN
|7,74
|1.586.214.135
|% 1,31
|
|THYAO
|12,62
|2.386.620.467
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,41
|209.734.396
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,21
|256.927.900
|% 0,00
|
|AVOD
|3,71
|389.183.532
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3148
|8,3565
|% 0,42
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8093
|1,8183
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|33,50
|
|Tam
|2.522
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|0,66
|