***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:40
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860956
BIST
17:26118.011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.269,43
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:266,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:267,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:26404,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,26
|Açılış
|: 404,95
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|19.819.563
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.998.236
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.231.064
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.353.512
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|94.912.691
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.660.737
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.741.068
|% -9,99
|
|RAYSG
|6,02
|8.649.802
|% -8,93
|
|EDIP
|2,72
|32.553.006
|% -8,42
|
|GARAN
|7,89
|2.007.720.365
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,24
|988.331.475
|% -2,61
|
|AFYON
|4,57
|867.906.562
|% 5,79
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|TCELL
|16,23
|767.041.213
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,24
|988.331.475
|% -2,61
|
|ADESE
|2,44
|730.993.858
|% -2,79
|
|GARAN
|7,89
|2.007.720.365
|% -0,13
|
|GSDHO
|2,30
|577.489.008
|% 2,68
|
|TSKB
|1,25
|297.600.288
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6859
|8,7295
|% 0,36
|
|Frank
|7,2775
|7,3213
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8195
|1,8287
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|20,49
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.650
|27,40
|
|Tam
|2.708
|2.720
|28,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,80
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,49
|