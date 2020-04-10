***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2020 09:37
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
02.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2020 -10053
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş, 2 Nisan 2020 tarihinde tescil ve 7 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837083
BIST
10:5696.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 225,65
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:566,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7092
En Düşük
6,6547
10:567,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3422
En Düşük
7,2735
10:56360,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,66
|Açılış
|: 360,31
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|29.030.852
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|RTALB
|6,50
|9.506.122
|% 9,80
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.594.322
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,30
|3.437.077
|% -5,97
|
|AYCES
|16,55
|160.804
|% -5,37
|
|TIRE
|6,96
|5.452.475
|% -5,05
|
|TDGYO
|2,56
|411.064
|% -4,83
|
|PGSUS
|50,85
|359.762.059
|% 8,93
|
|ISFIN
|3,16
|222.369.388
|% 3,27
|
|GARAN
|8,42
|147.040.141
|% -0,82
|
|THYAO
|9,74
|105.380.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|103.268.133
|% -0,99
|
|ISFIN
|3,16
|222.369.388
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,01
|103.268.133
|% -0,99
|
|GSRAY
|2,60
|93.532.869
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,06
|30.487.362
|% 1,92
|
|MNDRS
|1,36
|37.857.557
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3015
|8,3431
|% 0,24
|
|Frank
|6,8876
|6,9291
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7694
|1,7783
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|