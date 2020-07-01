***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.07.2020 18:36
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli toplantısında, 1-Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci maddesindeki "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, 2.Bu hususun temini için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. Ünvan değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853808
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
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|| -1.209,80
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
115.123
18:056,8515
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,8574
En Düşük
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18:057,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,80%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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394,40
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5194
|8,5621
|% 0,53
|
|Frank
|7,2136
|7,2570
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-12,83
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.544
|-12,90
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,30
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,50
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,96
|-0,06
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|B. Petrol
|41,91
|41,91
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