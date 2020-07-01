***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli toplantısında, 1-Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci maddesindeki "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, 2.Bu hususun temini için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. Ünvan değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853808BIST