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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.07.2020 18:36
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli toplantısında,  1-Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci  maddesindeki "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"  olan şirket unvanının  "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,  2.Bu hususun temini için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. Ünvan değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853808


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KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
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Tam 2.597 2.610 -13,30  
Yarım 1.262 1.277 -6,50  
Çeyrek 631 639 -3,30  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 -0,25  
Gümüş Gr. 3,94 3,96 -0,06  
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