***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2020 18:27
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020 - 24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci maddesindeki "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket unvanı "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmiştir. Değişiklik 15.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875169
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 471,67
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4905
|7,4922
|% 0,11
|
|Euro
|8,8758
|8,8881
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6323
|9,6806
|% 0,51
|
|Frank
|8,2175
|8,2670
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|0,37
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|