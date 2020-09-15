***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020 - 24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2‘inci maddesindeki "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket unvanı "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmiştir. Değişiklik 15.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875169BIST