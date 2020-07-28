***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.07.2020 18:12
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Gedik Yatırım Holding A.Ş. 2020 / 06 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862774
BIST
17:591.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -41,95
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
17:596,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0897
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:598,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:59437,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 8,68
|Açılış
|: 437,72
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,74
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|45.415.687
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.920.901
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.630.858
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.065.429
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|101.633.586
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.125.975
|% -10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|MERIT
|31,66
|263.734
|% -9,95
|
|ITTFH
|3,60
|162.010.017
|% -9,77
|
|YONGA
|25,40
|437.767
|% -9,66
|
|ASELS
|36,88
|2.746.179.725
|% -2,12
|
|GUSGR
|5,98
|2.114.907.617
|% 5,65
|
|KRDMD
|3,02
|1.329.323.079
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,23
|1.211.045.455
|% -3,88
|
|GARAN
|7,41
|1.201.683.029
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,23
|1.211.045.455
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,02
|1.329.323.079
|% -2,89
|
|GUSGR
|5,98
|2.114.907.617
|% 5,65
|
|IHLAS
|0,90
|307.282.064
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,70
|404.817.249
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9711
|9,0161
|% 1,70
|
|Frank
|7,5517
|7,5972
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8496
|1,8588
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
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