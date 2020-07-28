***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGedik Yatırım Holding A.Ş. 2020 / 06 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862774BIST