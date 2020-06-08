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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

08.06.2020 18:33
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/05/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yayıncılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescili ile birlikte tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50000
Beher Payın Alış Fiyatı
9,9
Toplam Tutar
495000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
55
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
55
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,07408
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,4676
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 21.05.2020 tarihli Genel Kurulunda alınan sermaye artırım kararına istinaden, artırılan 50.000 TL sermayeye, 50.000 TL nominal 445.000 TL emisyon primi ödenerek iştirak edinilmesine karar verilmişti. İştirak bedeli olarak da 495.000 TL tescil tarihinden önce 08.06.2020 (bugün) ödenmiştir. Sermaye artırımı sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 100.000 TL olacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849998


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6015 8,6446 % 0,67  
Frank 7,0692 7,1118 % 0,97  
Riyal 1,8043 1,8133 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.698 12,95  
Altın Gr. 370 370 3,58  
Cumhuriyet 2.400 2.434 -13,50  
Tam 2.471 2.501 -17,70  
Yarım 1.206 1.221 -8,60  
Çeyrek 603 610 -4,40  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 0,26  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,06  
B. Petrol 40,99 40,99 -1,31  
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