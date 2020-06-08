***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/05/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıNovel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYayıncılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescili ile birlikte tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50000Beher Payın Alış Fiyatı9,9Toplam Tutar495000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)55Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)55Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,07408İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,4676Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarNOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 21.05.2020 tarihli Genel Kurulunda alınan sermaye artırım kararına istinaden, artırılan 50.000 TL sermayeye, 50.000 TL nominal 445.000 TL emisyon primi ödenerek iştirak edinilmesine karar verilmişti. İştirak bedeli olarak da 495.000 TL tescil tarihinden önce 08.06.2020 (bugün) ödenmiştir. Sermaye artırımı sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 100.000 TL olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849998BIST