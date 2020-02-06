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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

06.02.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlandı.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20.000
Beher Pay Fiyatı
5,00
Toplam Tutar
100.000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,006
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,17
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-300.000,00
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Tolga Tanrıverdi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/01/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin mevcut 20.000 emisyon primli paya karşılık nominal bedel tutarı 20.000 TL (Yirmibintürklirası), emisyon prim 80.000 TL (Seksenbintürklirası) toplam 100.000 TL (Yüzbintürklirası) bedel ile Tolga Tanrıverdi' ye devir edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817481


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 29,52 22.780.700 % 20,00  
GYHOL 30,36 20.716.220 % 13,71  
OLMIP 4,47 22.575.114 % 13,16  
RYGYO 9,50 89.644.768 % 13,10  
VESTL 16,27 544.138.014 % 10,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7246 7,7634 % -0,28  
Frank 6,1152 6,1521 % -0,05  
Riyal 1,5915 1,5995 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.563 6,12  
Altın Gr. 301 301 1,85  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 0,11  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 54,80 54,80 -0,48  
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