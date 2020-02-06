***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıMeeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUygulama ve yazılım geliştirme ve ticaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlandı.Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı20.000Beher Pay Fiyatı5,00Toplam Tutar100.000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)20Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,006İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,17Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı-300.000,00Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTolga TanrıverdiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/01/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarMeeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin mevcut 20.000 emisyon primli paya karşılık nominal bedel tutarı 20.000 TL (Yirmibintürklirası), emisyon prim 80.000 TL (Seksenbintürklirası) toplam 100.000 TL (Yüzbintürklirası) bedel ile Tolga Tanrıverdi' ye devir edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817481BIST