***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









17 0 3.274Finansman Giderleri17 -6.604.067 -3.468.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.218.856 32.373.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.455.324 -7.138.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.563.767 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -16.891.557 -7.138.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.763.532 25.235.230DÖNEM KARI (ZARARI)83.763.532 25.235.230Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.763.532 25.235.230Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.031.936 17.483.197Dönem Karı (Zararı)83.763.532 25.235.230Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 83.763.532 25.235.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-84.959.764 -28.456.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 42.455 1.622Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 19Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 0 19Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.433 6.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.433 3.521Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 3.264Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.808 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 27.808 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-84.557.914 -35.603.431Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -84.557.914 -35.603.431Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 18.455.324 7.138.151İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -18.929.870 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.835.704 20.704.821Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23 -2.071.645 320.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.761.115 375.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -1.761.115 375.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.245 15.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 17.700 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 30.545 15.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 13.562 -1.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.020.708 20.016.676İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -10.000.000 20.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -20.708 16.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.043 -21.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.8 -35.192 -22.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.8 -8.851 855Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.031.936 17.483.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.125.806 -36.196.042İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri23 21.155.593İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 -36.196.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.787 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -29.787 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.070.992 16.089.153Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.025.992 16.089.153İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri24 -6.025.992 16.089.153Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -45.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.878 -2.623.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.878 -2.623.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23,27 7.247 2.630.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.125 7.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.28 30.125 7.247Finansal Yatırımlar2.174.905 103.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.174.905 103.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 2.174.905 103.260Diğer Alacaklar1.779.099 17.984İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.779.099 17.984Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 71.410 48.952ARA TOPLAM4.055.539 177.443TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.055.539 177.443DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar200.774.010 118.455.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar200.774.010 118.455.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 200.774.010 118.455.769Maddi Duran Varlıklar28.708 56Tesis, Makine ve Cihazlar6 28.708 56Kullanım Hakkı Varlıkları20 783.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 87Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 0 87Ertelenmiş Vergi Varlığı19 5.726 1.882TOPLAM DURAN VARLIKLAR201.591.866 118.457.794TOPLAM VARLIKLAR205.647.405 118.635.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.387.539 25.413.531İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.387.539 25.413.531İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 19.387.539 25.413.531Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 86.671Ticari Borçlar65.251 17.006İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 47.551 17.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 18.267 4.705Diğer Borçlar10.002.926 10.023.634İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 10.000.000 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.926 23.634Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar0 11.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9,18 0 2.599Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 0 8.851ARA TOPLAM31.111.687 35.470.326TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.111.687 35.470.326UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 720.792Ticari Borçlar0 10.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,23 0 10.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar1.988 6.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.988 6.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 26.106.818 9.209.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.829.598 19.215.561TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.941.285 54.685.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar147.706.120 63.949.350Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.091 -97Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.091 -97Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 7.091 -97Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.479.612 840.707Yasal Yedekler11 2.479.612 840.707Diğer Yedekler11 920.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.514.523 6.927.148Net Dönem Karı veya Zararı19 83.763.532 25.235.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR147.706.120 63.949.350TOPLAM KAYNAKLAR205.647.405 118.635.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -2.421.751 -2.421.751 -2.421.751Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 511.864 38.714.537 38.714.537Transferler11 208.674 303.190 -511.864 0 0Dönem Karı (Zararı)18 -417 25.235.230 25.234.813 25.234.813Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350Transferler11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 7.188 83.763.532 83.770.720 83.770.720Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.000 -8.950 -13.950 -13.950Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)83.763.532 25.235.230DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.188 -417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 9.216 -535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.028 118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -2.028 118Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.188 -417TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.770.720 25.234.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.770.720 25.234.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821250BIST