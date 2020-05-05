***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 14.274.653 289.096Satışların Maliyeti12 -2.620.910 -215.252TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.653.743 73.844BRÜT KAR (ZARAR)11.653.743 73.844Genel Yönetim Giderleri13 -358.222 -68.675Pazarlama Giderleri13 -145.237 -1.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 452.910.105 15.118.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -148.833 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)463.911.556 15.121.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)463.911.556 15.121.599Finansman Gelirleri17 0 0Finansman Giderleri17 -567.831 -1.534.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)463.343.725 13.587.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-91.088.360 -3.204.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -405.585 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -90.682.775 -3.204.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)372.255.365 10.382.762DÖNEM KARI (ZARARI)372.255.365 10.382.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları372.255.365 10.382.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.954.395 -2.188.025Dönem Karı (Zararı)372.255.365 10.382.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 372.255.365 10.382.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-374.814.588 3.205.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 42.753 142Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler927 924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 927 1.032Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -108Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.708 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 26.708 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-452.909.019 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -452.909.019 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 89.545.838 3.204.503İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -11.521.795 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.395.172 -15.776.356Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23 -3.448.628 -15.708.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.984 -50.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 20.017 -50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -35.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.012 -18.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -76.796 -4.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 130.808 -13.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.102 -2.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.326 -20.904İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 11.326 -20.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 23.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.8 0 23.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.8 0 260Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.954.395 -2.188.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.138.548 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri23 7.138.548İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI567.461 2.180.778Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri612.461 2.180.778İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri24 612.461 2.180.778Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -45.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.751.614 -7.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.751.614 -7.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 30.125 7.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.781.739 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.28 1.781.739 30.125Finansal Yatırımlar5.623.533 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.623.533 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 5.623.533 2.174.905Diğer Alacaklar1.794.083 1.779.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.759.082 1.779.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 35.001 0Peşin Ödenmiş Giderler76.796 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler76.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 62.899 71.410ARA TOPLAM9.339.050 4.055.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.339.050 4.055.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar658.066.276 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar658.066.276 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 658.066.276 200.774.010Maddi Duran Varlıklar27.188 28.708Tesis, Makine ve Cihazlar6 27.188 28.708Kullanım Hakkı Varlıkları20 742.189 783.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.989 5.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR658.846.642 201.591.866TOPLAM VARLIKLAR668.185.692 205.647.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.000.000 19.387.539İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.000.000 19.387.539İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 20.000.000 19.387.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.593 86.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.593 86.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 79.593 86.671Ticari Borçlar196.059 65.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.700 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 178.359 47.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 21.369 18.267Diğer Borçlar10.014.252 10.002.926İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 10.000.000 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 14.252 2.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 405.585 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM30.716.858 31.111.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.716.858 31.111.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar709.578 720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar709.578 720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 709.578 720.792Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.969 1.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 2.969 1.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 116.794.844 26.106.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.507.391 26.829.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER148.224.249 57.941.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar519.961.443 147.706.120Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.049 7.091Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.049 7.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 7.049 7.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.461.624 2.479.612Yasal Yedekler11 7.461.624 2.479.612Diğer Yedekler11 920.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.296.043 30.514.523Net Dönem Karı veya Zararı21 372.255.365 83.763.532TOPLAM ÖZKAYNAKLAR519.961.443 147.706.120TOPLAM KAYNAKLAR668.185.692 205.647.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350Transferler11 0 25.235.230 -25.235.230 0 0Dönem Karı (Zararı)18 3.072 10.382.762 10.385.834 10.385.834Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 26.107 2.975 840.707 920.255 32.162.378 10.382.762 74.335.184 74.335.184Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -42 372.255.365 372.255.323 372.255.323Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 7.461.624 920.255 109.296.043 372.255.365 519.961.443 519.961.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)372.255.365 10.382.762DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42 3.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -54 3.939Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 -867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 12 -867Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42 3.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)372.255.323 10.385.834Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları372.255.323 10.385.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842760BIST