***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 14.520.092 26.304.060 245.439 26.014.964Satışların Maliyeti12 -2.716.704 -6.288.617 -95.794 -6.073.365TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.803.388 20.015.443 149.645 19.941.599BRÜT KAR (ZARAR)11.803.388 20.015.443 149.645 19.941.599Genel Yönetim Giderleri13 -673.811 -260.012 -315.589 -191.337Pazarlama Giderleri13 -262.031 -8.979 -116.794 -7.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 369.657.872 8.535 -83.252.233 -15.109.823Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -148.833 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)380.376.585 19.754.987 -83.534.971 4.633.388Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)380.376.585 19.754.987 -83.534.971 4.633.388Finansman Gelirleri17 0 0 0 0Finansman Giderleri17 -1.165.365 -3.227.033 -597.534 -1.692.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)379.211.220 16.527.954 -84.132.505 2.940.689Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-74.015.286 535 17.073.074 3.205.038Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -126.615 0 278.970 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -73.888.671 535 16.794.104 3.205.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727DÖNEM KARI (ZARARI)305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.852.934 -6.757.850Dönem Karı (Zararı)305.195.934 16.527.954Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 305.195.934 16.527.954Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-308.792.264 -13.353.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 85.504 143Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.004 6.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.004 6.537Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler52.294 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 52.294 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-369.615.685 -13.359.497Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -369.615.685 -13.359.497Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 72.206.414 -535İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -11.521.795 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.256.604 -9.932.452Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23 -2.807.573 103.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.407.314 -16İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -1.219.402 -16İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -187.912 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.627 -16.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.327 3.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -41.327 3.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.076 2.587Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.999.839 -10.019.769İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -10.000.000 -10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 161 -19.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.8 0 3.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.8 0 -8.851Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.852.934 -6.757.850YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.388.057 -1.177.429İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri23 7.388.057 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 -1.177.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.434.752 7.928.038Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.524.752 7.928.038İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri24 10.524.752 7.928.038Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -90.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.125 -7.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.125 -7.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 30.125 7.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 6Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.28 0 30.125Finansal Yatırımlar4.982.478 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.982.478 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 4.982.478 2.174.905Diğer Alacaklar3.186.414 1.779.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.998.502 1.779.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 187.912 0Peşin Ödenmiş Giderler3.627 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.627Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 202.634 71.410ARA TOPLAM8.375.153 4.055.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.375.153 4.055.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar574.523.433 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar574.523.433 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 574.523.433 200.774.010Maddi Duran Varlıklar25.668 28.708Tesis, Makine ve Cihazlar6 25.668 28.708Kullanım Hakkı Varlıkları20 700.957 783.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 16.047 5.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR575.266.105 201.591.866TOPLAM VARLIKLAR583.641.258 205.647.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.912.291 19.387.539İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.912.291 19.387.539İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 29.912.291 19.387.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları109.112 86.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları109.112 86.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 109.112 86.671Ticari Borçlar23.924 65.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.700 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 6.224 47.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 21.343 18.267Diğer Borçlar3.087 10.002.926İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.087 2.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM30.069.757 31.111.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.069.757 31.111.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar660.645 720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar660.645 720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 660.645 720.792Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.141 1.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.141 1.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 100.005.557 26.106.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.670.343 26.829.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.740.100 57.941.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar452.901.158 147.706.120Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.195 7.091Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.195 7.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 6.195 7.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.461.624 2.479.612Yasal Yedekler11 7.461.624 2.479.612Diğer Yedekler11 1.620.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları108.596.043 30.514.523Net Dönem Karı veya Zararı21 305.195.934 83.763.532TOPLAM ÖZKAYNAKLAR452.901.158 147.706.120TOPLAM KAYNAKLAR583.641.258 205.647.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler2,3 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Transferler11 1.638.905 30.383.932 -32.022.837 0 0Dönem Karı (Zararı)18 167 16.528.489 16.528.656 16.528.656Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.000 -8.549 -13.549 -13.549Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 70 2.479.612 920.255 39.724.282 16.528.489 89.673.815 89.673.815Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 4.982.012 700.000 78.081.520 -83.763.532 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -896 305.195.934 305.195.038 305.195.038Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 6.195 7.461.624 1.620.255 108.596.043 305.195.934 452.901.158 452.901.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-896 167 -854 -2.905Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.149 214 -1.095 -3.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler253 -47 241 820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 253 -47 241 820Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-896 167 -854 -2.905TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)305.195.038 16.528.656 -67.060.285 6.142.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları305.195.038 16.528.656 -67.060.285 6.142.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862773BIST