***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Tarihi 10.09.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket anasözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alındığı tadil tasarısının Genel Kurul' un onayına sunulması,4 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GUNDEM ILANI.pdf - İlan MetniEK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 10.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIGEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10.09.2020 günü, saat 10:00 da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09.09.2020 tarih ve 57271578 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 12.08.2020 tarih ve 10136 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 05.08.2020 tarihinde KAP'ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 05.08.2020 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşılık 25.687.646,092 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşı 25.687.646,092 adet hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat Tanrıöver' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.Toplantı Başkanı söz alarak elektronik ortamda toplantıya katılan olmadığını belirtti.2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.3-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7561 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56279941 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.YENİ ŞEKİLŞİRKETİN UNVANI:MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.4-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde saat 10.10 son verildi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.09.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGedik Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 10.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875168BIST