***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GYHOL, TRAGDKYO91Q1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 0 0B Grubu, GYHOL, TRAGDKYO91Q1 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir1. Şirketin kâr dağıtım politikası"Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul' un onayına sunulur.Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır."Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul' un onayına sunulmasına,2. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,3. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK'na göre oluşan 83.763.532,00 TL net dönem karından 4.982.012,81 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 78.781.519,19 TL'nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 99.640.256,13 TL'den 4.982.012,81 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 94.658.243,32 TL'nin, şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.479.612Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 102.218.856 101.204.022,944. Vergiler ( - ) 18.455.324 1.563.766,815. Net Dönem Kârı 83.763.532 99.640.256,136. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.982.012,81 4.982.012,818. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.781.519,19 94.658.243,32Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.781.519,19 94.658.243,3211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 78.781.519,19 94.658.243,3220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTeklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821804BIST