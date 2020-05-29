***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A+(Trk)' ve ‘A-1(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etti. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ülke tavanı olan ‘BB+' ile sınırladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847833BIST