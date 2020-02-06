***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.02.2020 15:40
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.02.2020
tarih BİAŞ-2-806 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817384
BIST
16:36122.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 589,03
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.573
16:365,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:366,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:36301,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 301,14
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|28,60
|17.194.541
|% 16,26
|
|AKMGY
|28,88
|4.995.780
|% 12,02
|
|VESTL
|16,50
|388.989.642
|% 11,64
|
|GYHOL
|29,44
|16.339.991
|% 10,26
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|53.931
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,82
|1.735.401.895
|% 1,44
|
|ODAS
|2,25
|659.760.912
|% 1,35
|
|SASA
|9,35
|615.913.785
|% -1,16
|
|SISE
|5,57
|591.957.389
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,13
|464.297.514
|% 4,33
|
|ODAS
|2,25
|659.760.912
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,25
|251.343.117
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,95
|453.342.073
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,13
|464.297.514
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,73
|106.970.140
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7360
|7,7748
|% -0,13
|
|Frank
|6,1209
|6,1578
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,64
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,89
|54,89
|-0,39
|