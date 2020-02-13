***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.01.2020 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş." unvanlı şirketin,sermayesinin %100'üne sahip olduğu İngiltere' de mukim "Gedik International" unvanlı şirketin sermaye artırımına iştirak edilmiş olup "Gedik International" unvanlı şirketin sermayesi 225.100 GBP' ye çıkarılmıştır. Yeni sermayenin 12.02.2020 tarihi itibariyle de tescil işlemini tamamlamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818900BIST