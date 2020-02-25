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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2020 20:09
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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  ve niceleri sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir.    İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir.    Bu minvalde, 30 Temmuz 2019'da yapılan açıklamada belirtildiği üzere hizmet verdiğimiz coğrafyanın genişleterek Birleşik Krallık sermaye piyasaları otoritesine (Financial Conduct Authority, FCA) aracı kurum lisansı alınması hedefiyle başvurulmuştur.  Şirketimizin %100 iştiraki GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. üzerinden Londra'da kurulan Gedik International Ltd.'in FCA başvurusu 24 Şubat 2020 tarihi itibariyle olumlu sonuçlanmıştır.    Gedik Yatırım Holding ve iştirakleri olarak çeyrek asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası piyasalarda, dünyanın en büyük finans merkezlerinden Londra'da bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil edeceğiz.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821566


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Yarım 1.036 1.063 -27,27  
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