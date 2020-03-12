***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:43
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Sayın Meltem Akol' un, ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve iş bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemize ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
MELTEM AKOL
İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılından beri Türkiye'de türünün ilk örneği ve en karmaşığı olarak nitelendirilebilecek pek çok uluslararası ve büyük ölçekli birleşme ve devralma, sermaye piyasası ve özelleştirme projesinde hukuki danışman olarak görev aldı. Meslek hayatı boyunca uluslararası değerlendirme kuruluşları ve yayınları tarafından Türkiye'nin en iyi avukatlarından biri olarak gösterildi ve uluslararası arenada kabul gördü. 2003 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve uzun yıllardır çalışmakta olduğu, Türkiye'de ilk'lerden biri olarak faaliyet gösteren saygın bir yabancı hukuk bürosunun Istanbul ofisini Ortak Avukat olarak 2015 yılına kadar başarıyla yönetti. 2015 yılı sonunda yeniden yapılandırdığı Akol Avukatlık Bürosu ile Türkiye'nin önemli projelerine hukuki danışmanlığı ile imza atmaya devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827734
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|ECILC
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|GARAN
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|DEVA
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|IHLGM
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|% -17,53
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|Dolar
|0,0000
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.571
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|Altın Gr.
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|318
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|2.152
|-71,00
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|-66,29
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|3,19
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