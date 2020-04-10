***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,Şirketimizin %10 bağlı ortaklığı olan, "Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş." unvanlı şirketteki bakiye 3.750,00 TL sermaye taahhüdü tamamlanarak ilave olarak 100.000,00 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837073BIST