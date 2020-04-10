***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 09:03
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,
Şirketimizin %10 bağlı ortaklığı olan, "Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş." unvanlı şirketteki bakiye 3.750,00 TL sermaye taahhüdü tamamlanarak ilave olarak 100.000,00 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837073
BIST
11:5096.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 258,51
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:506,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7102
En Düşük
6,6547
11:507,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3461
En Düşük
7,2735
11:50361,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 361,12
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.287.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|46.081.590
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.740.125
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,50
|952.665
|% -7,06
|
|TIRE
|6,99
|7.645.091
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|QNBFL
|112,70
|7.817.465
|% -3,92
|
|PGSUS
|49,96
|504.480.203
|% 7,03
|
|THYAO
|9,81
|373.960.175
|% 0,72
|
|ISFIN
|3,15
|262.216.704
|% 2,94
|
|GARAN
|8,40
|228.670.932
|% -1,06
|
|GSRAY
|2,62
|196.939.185
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,15
|262.216.704
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|196.939.185
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,06
|74.251.033
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,01
|119.221.857
|% -0,99
|
|PETKM
|3,48
|174.954.866
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3178
|8,3595
|% 0,43
|
|Frank
|6,9006
|6,9422
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7736
|1,7825
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 286, 8 artarak (% 0.32 ) 91, 028
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