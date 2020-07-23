***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 08:01
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.07.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan, GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye 137.500 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861277
BIST
10:48119.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.111,88
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:486,8495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:487,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:48412,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 412,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.345.004
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.821.578
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,85
|31.017.367
|% -5,03
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,88
|15.406.829
|% -3,76
|
|RTALB
|32,14
|10.768.628
|% -3,54
|
|ASELS
|34,46
|601.659.490
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|ALKIM
|14,10
|168.466.652
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|GSDHO
|2,43
|116.488.982
|% 1,25
|
|KRDMD
|3,15
|148.830.605
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6839
|8,7275
|% -0,18
|
|Frank
|7,3445
|7,3887
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|