***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasalarına olan güvenimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Topaç'ın önderliğinde, şirketimizi, ana misyonu olarak 1991 yılından itibaren sektörün gelişimi açısından yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu vizyonla yatırım yaptığımız iştiraklerimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., GYHOL Alfa ve niceleri sadece Türkiye'de değil, küresel sermaye piyasalarında da farklı misyonlarla uçtan uca hizmet vermektedir. İştiraklerimiz, tüm faaliyetlerinde, sermaye piyasalarına inancı temel motivasyonu olarak görmüş, bünyelerinde 500'e yakın çalışana direkt veya dolaylı istihdam sağlayan, inovasyon ve teknolojiyi hem iş süreçlerinin hem de kurumsal kültürünün kalbinde yaşatmış, sürekli çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları seçenekleriyle yatırımcı ve paydaşlarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerini durmaksızın geliştirerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. Küreselleşme, teknolojik değişim ve dijitalleşmenin etkisini giderek gördüğümüz son yıllarda, şirketimiz de öncü misyonuyla yatırımlar yapmış, Koronavirüs (Covid-19) Pandemi dönemi de dahil olmak üzere yatırımlarına hız kesmeden devam etmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin uluslararası misyonunun bir parçası olan, 20.11.2019 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere %100 iştirakimiz GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. üzerinden, Karadağ Cumhuriyeti'nde Aracı Kurum Lisansı almak üzere yaptığı başvuru Karadağ Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Montenegro Capital Markets Authority) 31 Temmuz 2020 tarihli kararıyla olumlu sonuçlanmış, ilgili karar 07 Ağustos 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İlgili kanunlar gereği, alınan bu lisans sonrası hızla kurulacak yeni şirketimizin 1 Eylül 2020'ye kadar faaliyete geçmesi planlanmakta ve 4 aylık süre içerisinde yıl sonuna kadar toplam 4 Milyon Türk Lirası gelir ve 20 kişilik uluslararası profesyonel istihdam yaratması hedeflenmektedir. Karadağ'da kurduğumuz bu iştirakimiz ile ilgili 2021 yılı ve sonraki seneler ile ilgili beklentilerimizi önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Gedik Yatırım Holding ve iştirakleri olarak çeyrek asrı aşkın süredir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra ülkemizin bayrağını uluslararası arenada, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867033BIST