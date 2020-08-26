***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Gedik Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına, - Kuruluş ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871320BIST