***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 18:38
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Gedik Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına, - Kuruluş ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871320
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,11
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3559
|7,3648
|% -0,34
|
|Euro
|8,6971
|8,7107
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6969
|9,7455
|% 0,01
|
|Frank
|8,0760
|8,1247
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|20,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,17
|
|B. Petrol
|46,27
|46,27
|-0,02
|