***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 09:31
daşlarımız
Yönetim Kurulu'muzun 28.08.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,
1. Ortağı olduğumuz ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ' nin Şirket sermayesini 26.986.000,00 TL'den 30.986.000,00 TL'ye çıkarmasına iştirak edilmesine,
2. İştirak tutarı olan 102.800,00 TL.'nın tamamının 28.08.2020 ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hesabına ödenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871713
BIST
13:431.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,85
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.088
13:437,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
13:438,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,7400
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7744
En Düşük
8,6730
13:43464,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,56
|Açılış
|: 464,99
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler13:43
|ULAS
|3,19
|32.753.332
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|6.107.969
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.147.690
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.769.800
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.143.230
|% 10,00
|
|BMELK
|4,83
|187.918
|% -8,00
|
|IZFAS
|3,49
|693.818
|% -7,67
|
|POLTK
|160,00
|146.549
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,98
|18.995.617
|% -4,17
|
|DOAS
|14,98
|23.004.052
|% -3,97
|
|KRDMD
|3,13
|723.038.547
|% 1,29
|
|FENER
|25,84
|359.757.165
|% 4,96
|
|GARAN
|6,83
|328.943.255
|% -1,30
|
|GUSGR
|6,22
|326.738.579
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,78
|309.513.801
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,13
|723.038.547
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,78
|309.513.801
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|191.980.090
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,14
|186.607.604
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,04
|117.122.860
|% -0,49
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3509
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7622
|8,7707
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,7645
|9,8135
|% 0,03
|
|Frank
|8,0944
|8,1432
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% 0,29
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,73
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|5,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|2,85
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|46,48
|46,48
|0,67
|