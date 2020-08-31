***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









daşlarımızYönetim Kurulu'muzun 28.08.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,1. Ortağı olduğumuz ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ' nin Şirket sermayesini 26.986.000,00 TL'den 30.986.000,00 TL'ye çıkarmasına iştirak edilmesine,2. İştirak tutarı olan 102.800,00 TL.'nın tamamının 28.08.2020 ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hesabına ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871713BIST