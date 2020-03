***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Faaliyetleri 67.392.000,00 33.866.067,8 TRY 50,25Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.300.000,00 5.300.000,00 TRY 100HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 20.000.000,00 96.796,64 TRY 0,48Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. Kredi Ratingi 200.000,00 8.000,00 TRY 4Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. Sağlıkla ilgili ilaç serum üretimi ve ticareti 26.986.000,00 693.540,00 TRY 2,57Gyhol Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 772.376,00 772.376,00 TRY 100Gyhol Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 156.210,00 156.210,00 TRY 100Gyhol Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 862.500,00 862.500,00 TRY 100