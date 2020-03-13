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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.03.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TSPB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 91.48 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GYHOL Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Murat Tanrıöver Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669990 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi -Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi -Başkan
MELTEM AKOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.03.2020 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Akol Avukatlık Bürosu Hukuki Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828924


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